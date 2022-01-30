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РГ: из-за дефицита автомобилей россияне вынуждены покупать старые машины по завышенной цене

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Ярким примером является LADA-2107, которая за последнее время серьезно подорожала.
Как сообщает «Российская газета», дефицит новых автомобилей и высокий спрос на вторичном рынке, становится причиной, что россияне вынужденно приобретают машину по завышенной цене.

Например, на вторичном рынке хорошие экземпляры быстро разбирают, поэтому желающим купить авто иногда приходится выбирать старые или морально устаревшие модели.

В этом случае можно отметить LADA-2107, которая остается одной из самых популярных дешевых машин, при этом ее средняя цена за год увеличилась уже на 20% или 60 тыс. рублей.

Впрочем, подорожали и другие старые Лады, только их стоимость выросла до 10,5% в зависимости от модели.

Если говорить о средних ценах в целом, то на вторичном рынке автомобили в прошлом году стали дороже на 20,8% до 349 тыс. рублей.

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