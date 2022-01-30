Водителей в РФ начнут штрафовать за езду без диагностической карты с 1 марта 2022 года

Этой весной автомобилисты могут нарваться на новый штраф в размере 2 000 рублей.

С 1 марта этого года ГИБДД будет штрафовать автомобилистов, которые ездят без диагностической карты.

За сутки можно получить только один штраф, тогда как наказывать за непройденный техосмотр будут тех, для кого он остался обязательным.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД имеют право осматривать транспортные средства, чтобы выявить наличие технических неисправностей.

Если неисправности обнаружены, то у водителя будут требовать пройти ТО. В случае отказа ГИБДД может аннулировать регистрацию и запретить эксплуатацию автомобиля.

При наличии диагностической карты, дополнительной проверки авто не будет, когда нет явных технических неисправностей.