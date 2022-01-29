Серийный электрокар «Кама-1» от КАМАЗа может выйти на рынок РФ в 2025 году

Новый электромобиль создает дочерняя компания «КамАЗа» — АО «Кама».

Совладельцем этой компании стал один из богатейших людей России по версии Forbes Рубен Варданян.

Недавно в интервью RTVI генеральный директор «КамАЗа» и соинвестор проекта Сергей Когогин рассказал о том, когда серийный электрокар «Кама-1» от КАМАЗа может поступить в продажу. По его словам, на рынок РФ новинка выйдет в 2024-2025 г.

Ранее сообщалось, что серийную версию прототипа планируют сделать больше и мощнее, чем было заявлено у концепта.

Помимо увеличенных размеров, кроссовер будет иметь 150-сильный двигатель и увеличенный до 450 км запас хода. Максимальная скорость автомобиля составит 150 км/ч.

Во сколько оценят электрокроссовер, пока сказать сложно. В 2020 году предварительную цену называли в пределах 1,2-1,4 млн рублей.