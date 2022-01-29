Росгосстрах: число угонов автомобилей в РФ сократилось на 40% в 2021 году

В Росгосстрахе рассказали о ситуации по автомобильным угонам за прошлый год, а также озвучили самые част угоняемые модели.

Как говорится в сообщении, в 2021 году число угонов автомобилей в РФ сократилось на 40%, причем тенденция снижения наблюдается уже несколько лет подряд.

Предпочтения угонщиков тоже изменились и теперь они чаще угоняют корейские и японские машины.

Так, лидерами по автоугонам стали авто марок Hyundai и Kia, а в пятерке еще оказались Toyota, Lexus и Mercedes-Benz.

Среди моделей в ТОП-10 наиболее востребованных легковушек у автоугонщиков оказались: Hyundai Tucson, Kia Sorento, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Lexus RX, Mitsubishi Outlander, Lexus LX, КамАЗ и Hyundai Solaris.

Отдельно отметили Lexus RX и Mitsubishi Outlander, число угонов по которым увеличилось, тогда как другие модели в 2021 году угоняли реже.