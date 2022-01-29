В РФ новые внедорожники будут поставлять из Таиланда.

В России представлен новый внедорожник Mu-X от компании Isuzu, который в продаже появится уже 1 марта 2022 года.

Вторая пассажирская модель в России будет предлагаться в двух комплектациях, стоимость которых пока не озвучена.

При этом сообщается, что базовая версия обойдется покупателям по цене менее 4 млн рублей. Длина пикапа составляет 4 850 мм, высота и ширина – 1875 и 1870 мм. Расстояние между осями – 2 855 мм, а дорожный просвет – 235 мм.

Основана новинка для российского рынка на базе той же платформы, что и у последнего D-Max. Моторная гамма представлена трехлитровым турбированным дизельным агрегатом мощностью 190 л.с., работающим с 6-скоростным автоматом и полноприводной системой.

В минимальной комплектации Isuzu Mu-X заявлено 7 подушек безопасности, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, климат-контроль на две зоны, задний парктроник, датчики дождя, а также система запуска двигателя с кнопки и многое другое.