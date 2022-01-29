Тираж пикапов Ford F-серии превысил 40 миллионов экземпляров

На американском рынке пикапы Ford F-серии остаются самыми популярными уже 45 лет.

Недавно в американской компании сообщили, что с конвейера заводов сошел юбилейный 40-миллионны пикап.

Юбилейным экземпляром стал пикап в версии Tremor, который имеет серебристый кузов. Его владельцем стал покупатель из Техаса.

Стоит отметить, что пикапы серии автопроизводитель стал выпускать в 1947 году и уже Ford F-серии пережил 14-ю смену поколений.

Эти автомобили остаются рамными и имеют широкую моторную гамму, включая полностью электрические силовые установки. Стоимость пикапа стартует от 29 990 долларов или 2,33 млн рублей.