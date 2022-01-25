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Седан Kia Rio стал самым покупаемым автомобилем с АКПП на рынке РФ в 2021 году

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Специалисты изучили продажи автомобилей с автоматической КП и выяснили, какие из них чаще всего продавались на рынке в прошлом году.
Исследование провели эксперты «Банкавто», которые рассказали, что седан Kia Rio стал самым покупаемым автомобилем с АКПП на рынке РФ в 2021 году.

Объемы продаж в этом случае составили 75,4 тыс. экземпляров. На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta с показателем 56,1 тыс. ед.

Версии Hyundai Solaris с АКПП были проданы в количестве 48,6 тыс. штук. На четвёртом и пятом месте расположились Toyota RAV4 и Volkswagen Polo.

Их объемы продаж в прошлом году составили 36,6 тыс. и 34,5 тыс. единиц.

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