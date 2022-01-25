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СберАвто: молодежь в РФ интересуются бюджетными автомобилями с ценой до 1,3 млн рублей

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Специалисты «СберАвто» провели интересное исследование в честь Дня российского студенчества.
Они выяснили, что молодые россияне чаще всего интересуются автомобилями из классов В и С, при этом рассматривают покупку машин стоимостью до 1,3 млн рублей.

Среди моделей молодежь чаще интересуется Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo и моделями российской марки Лада. 12% россиян интересуются в сети моделями Granta, Priora, Vesta. Также интересны молодым людям авто сегмента С и кроссоверы.

В этих категориях помимо LADA интересны еще и авто марок Kia, Volkswagen и Hyundai. Среди наиболее популярных моделей выделили LADA Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, LADA Priora, Ford Focus, LADA Vesta, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и BMW 3-Series.

Кроме этого, исследование показало, что большая часть молодых автомобилистов приобретает машины в кредит (94%).

Подержанные авто старше пяти лет выбирают 84% молодых россиян, и только 7% могут позволить выбрать модели возрастом меньше пяти лет.

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