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Stellantis представит на рынке РФ несколько автоновинок от Opel, Citroen и Jeep в 2022 году

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Концерн Stellantis запланировал выход нескольких новинок на российский рынок.
Как выяснилось, Stellantis представит на рынке РФ несколько автоновинок от брендов Opel, Citroen и Jeep и произойдет это уже в 2022 году.

Если подробнее, то модельный ряд марки Citroen пополнится новым поколением С4, а также обновленным вариантом кроссовера C5 Aircross.

Компания Opel представит в нашей стране обновленный Grandland, новое поколение хэтчбека Astra, а также роскошную версии минивэна Opel Zafira Life.

Информация о новинках от Jeep также есть. Модельная линейка этого бренда пополнится новой генерацией Grand Cherokee, рестайлинговым Compass и новой специальной серией внедорожника Wrangler.

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