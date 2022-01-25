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Опубликованы первые фото салона обновленного кроссовера Hyundai Palisade

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Обновлённая версия модели может получить не только изменения во внешности и салоне, но даже и в моторной гамме.
В сети распространили изображения салона обновленного Hyundai Palisade, где показывают переднюю панель.

Оказалось, что после обновления у автомобиля появится новый руль, а некоторые дефлекторы в центральной части торпедо и справа стали единым элементом.

Ожидается, что приборная панель также обновится, а в мультимедийной системе появятся новые функции. В списке оснащенности должны появится новые системы безопасности и помощи водителю.

Что касается возможных изменений в моторной гамме, то на смену 3,8-литровому агрегату может прийти 2,5-литровый турбированный двигатель.

hyundai Hyundai Palisade
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