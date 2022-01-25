Активист Давыдов предлагает оснастить автомашины в РФ ограничивающим скорость ассистентом

Свое предложение высказал автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, который говорит, что подобный проект уже реализуют в Европе.

Превышение скорости на дорогах один из наиболее распространенных нарушений ПДД и с этим стараются бороться с помощью «лежачих полицейских» или увеличения штрафов.

Активист Давыдов предлагает просто оснастить автомашины в РФ ограничивающим скорость ассистентом, который работает с видеокамерой и GPS базой данных ограничений скорости.

В случае превышения скорости система сначала предупредит водителя о необходимости снизить скорость, а при отсутствии действий ассистент вмешается и начнет снижать скорость сам.

Кроме этого, Давыдов говорит и о необходимости установки такой системы во все автомобили, то есть сделать подобные системы обязательными в оснащении машин.