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Минпромторг может связать расчет налога на роскошь для машин в РФ с мощностью двигателя

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В Минпроторге считают, что таким образом расчет транспортного налога будет более объективным и это позволит избежать некоторые спорных ситуаций.
О том, что Минпромторг может связать расчет налога на роскошь для машин в РФ с мощностью двигателя со ссылкой на ведомство сообщили журналисты «РИА Новости».

«В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — приводят часть сообщения пресс-службы журналисты.

Между тем ранее были сообщения о том, что в Минпроторге рассматривают и возможность увеличения начальной планки стоимости машин, ведь она не менялась с 2014 года.

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