В России стартовал выпуск обновленных кроссоверов Haval F7 и Haval F7x

Китайская компания Haval на заводе в Тульской области запустила производство обновленных версий кроссоверов Haval F7 и Haval F7x.

Автомобили нового модельного года должны появится у дилеров уже в следующем месяце.

Отличаться автомобили будут немного измененной внешностью и расширенной за счет «магматическим» красным металликом цветовой гаммой.

Так, у кроссоверов будут новые передние и задние бамперы, измененная решетка радиатора черного цвета и новые противотуманные фары.

В техническом плане изменений не произойдет, а вот ценники на кроссоверы будут выше. При этом пока о стоимости обновленных моделей в компании не говорят.

Актуальные версии оценены от 1 779 000 и 1 829 000 рублей за Haval F7 и Haval F7x соответственно.