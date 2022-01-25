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Автомобилистам в РФ посоветовали периодически включать кондиционер в авто зимой

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Специалист говорит о необходимости использования кондиционера в зимнее время.
Эксперт Егор Васильев рассказал журналистам «Российской газеты», для чего необходимо иногда пользоваться кондиционером зимой.

По словам автоэксперта, это необходимо хотя бы для того, чтобы продуть всю систему.

С другой стороны, кондиционер является отличным помощником при удалении влаги из воздуха, которой в зимнее время достаточно много, из-за перепадов температур в салоне.

Влага из воздуха конденсируется на внутренних поверхностях, а избавится от нее можно как раз с помощью кондиционера.

«Кондиционер может сильно помочь, ведь в процессе своей работы он активно удаляет влагу из воздуха. Да и вообще желательно время от времени активировать кондиционер просто ради того, чтобы продувать всю систему. Не стоит забывать, что его задача заключается не в охлаждении салонного воздуха, а в поддержании внутри автомобиля комфортного климата», — сказал специалист.

Источник: РГ.

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