В России провели опрос среди автомобилистов, по результатам которого выяснилось, что в этом году многие россияне отказались от покупки машины.

Опрос 16 тыс. человек из 83 регионов страны провел «Дром.ру», а результаты исследования оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Итак, согласно опубликованным данным, большинство автомобилистов в РФ не планируют покупать автомобиль в 2022 году.

В частности, от покупки машин оказались 78% респондентов. 46% опрошенных заявили, что откладывают покупку из-за высоких цен.

17% говорят о том, что будут искать подходящую легковушку на вторичном рынке, 5% отправятся в автосалон. Не поменяли своих планов 22% опрошенных.

Еще в «Дром.ру» прогнозируют, что в этом году стоимость машин вырастет на 15-20%, при этом на вторичном рынке рост составит 25%.