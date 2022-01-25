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Renault, Nissan и Mitsubishi к 2030 году совместно разработают не менее 30 электрокаров

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Три автомобильных компании намерены объединить свои усилия и наладить выпуск новых электрокаров.
Ранее сообщалось, что Renault, Nissan и Mitsubishi начнут реализовывать проект по разработке и выпуску новых авто на электрической тяге.

Тогда же называли предварительные суммы инвестиций, но они оказались меньше, чем планировалось.

В частности, Renault, Nissan и Mitsubishi к 2030 году совместно разработают не менее 30 электрокаров, а инвестиции составят 20 млрд долларов.

Есть также данные, что альянс создал уже четыре общие платформы, две из которых разработали для малотоннажных грузовиков и компактных авто.

Бюджетные электромобили должны появится уже в 2025 году, и они будут созданы на новой пятой по счету платформе с использованием технологий от Renault.

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