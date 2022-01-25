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Модель УАЗа в 2021 году стала самым покупаемым пикапом на рынке РФ

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Российские аналитики рассказали о самых продаваемых на российском рынке пикапов за прошлый год.
По данным «Автостата», модель УАЗа в 2021 году стала самым покупаемым пикапом на рынке РФ с объемами продаж 3 006 ед., что на 2% меньше, чем годом ранее.

Японский Toyota Hilux стал вторым с показателем 2 968 штук, но его продажи выросли на 15%.

Еще одна японская модель пикапа, а именно Mitsubishi L200 стала третьей по продажам в России за 2021 год с показателем 2 365 штук, что оказалось на 64% выше показателей 2020 года.

В пятерке самых покупаемых пикапов в России оказались Great Wall Wingle 7 (964 ед.) и Poer (390 ед.).

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