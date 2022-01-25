Речь идет о модели Passat, которая была на конвейере 33 года.

Компания Volkswagen сняла с производства старейший европейский седан Passat, и теперь клиенты смогут приобрести универсал Passat Variant или лифтбек Arteon.

Стоит отметить, что Passat для американского рынка перестали выпускать в 2021 году, и теперь седан предлагается только на китайском рынке.

В следующем году концерн намерен запустить товарный вариант модели Aero B, представляющей собой универсал премиального класса.

Это будет целое семейство автомобилей, которое в перспективе заменит и классический топливный Passat.