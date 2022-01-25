Компания Lamborghini в 2022 году представит четыре новые модели

Кроме этого, через год автопроизводитель намерен начать продажи гибридной линейки автомобилей.

В планах компании только в этом году представить четыре новых автомобиля, среди которых две новые модификации обновленного кроссовера Urus и столько же новых вариантов Huracan.

Предполагается, что в 2022 году марка выкатит серийную версию Huracan Sterrato и вариант Huracan STO. В 2023 году должен дебютировать совершенно новый спорткар.

О появлении электрокаров в модельном ряду информации пока нет, но зато почти все модели должны получить гибридные установки.

В ближайшие четыре года в важные проекты автопроизводитель инвестирует более 1,5 млрд долларов. В перспективе и создание новой полностью электрической модели.