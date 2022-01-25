Новый отзыв уже согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится о проведении сервисной кампании.

Mercedes-Benz отправляет на сервис в РФ более тысячи автомобилей S-Class, проданных на рынке в прошлом году.

Отзывными стали 1 082 автомобиля, у которых программное обеспечение подушки безопасности может не соответствовать спецификациям.

«Блок управления распознаванием наличия пассажира на сиденье может быть постоянно деактивирован блоком управления подушкой безопасности после выключения двигателя. Вследствие этого подушка безопасности переднего пассажира может быть деактивирована, несмотря на наличие пассажира на переднем сиденье. В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром» — говорится в сообщении.

В рамках отзыва планируется обновить ПО блока управления подушки безопасности.