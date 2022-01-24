Комтранс Украина – ведущий поставщик комплектующих для полуприцепа

Если у вас есть собственный магазин автозапчастей или вы являетесь производителем комплектующих для коммерческого транспорта, и вы ищете надежного производителя и поставщика на выгодных условиях, то компания Комтранс Украина имеет для вас уникальное предложение. Эта компания начала свою деятельность на рынке автозапчастей 16 лет назад и успела занять передовые позиции на нем. Широкий ассортимент, который удивляет своим разнообразием: крылья для полуприцепа, тентовая и бортовая фурнитура, противотуманные фары, габариты, светоотражающая лента и петли для прицепа. И это лишь малая часть продукции, которая всегда в наличии по средним ценам. Компания наладила в Черкассах собственное производство и теперь предлагает своим клиентам качественную продукцию без наценки посредников.

Европейская продукция и качество по средней цене

Но все же, основную часть ассортимента составляют товары от европейских производителей. Итальянские Lokhen, Takler, Daken и Domar, немецкие Schmitz и Orafol, турецкие Nevpa, Mars и HD, польские Fristom и Edscha. Наверняка, вы слышали об этих брендах или непосредственно устанавливали их на собственный грузовой транспорт. Также есть более уникальные предложения конкретно для производителей полуприцепов и прицепов – бортовая платформа, ворота на полуприцеп, тентовая ткань для полуприцепа и опорные лапы полуприцепа. Все это позволяет гарантировать качественную продукцию для своих клиентов и подтвердить положительную репутацию на рынке. А конкурентная цена достигается благодаря отсутствию посредников и уникальным контактам с производителями.

Выгодные условия для оптовых покупателей

Все эти факторы позволяют определить для наших партнеров наиболее выгодные условия по цене и наличию. Мы разработали b2b сайт, на котором после регистрации Вы можете видеть актуальную оптовую и розничную цены в режиме живого времени, что позволяет Вам оперативно сформировать свое предложение для рынка. Также для вас постоянная поддержка и информация от персонального оптового менеджера, который всегда на связи с вами. Наша компания является добросовестным плательщиком НДС и работает только по официальному договору, что исключает проблемы с налоговой инспекцией. Будем рады сотрудничеству с другими участниками рынка на индивидуальных условиях!