Как найти частного инструктора по вождению?

Обучение вождению является важным этапом на пути получения водительских прав. Чтобы комфортно чувствовать себя на дороге, необходимо приобрести определенные знания и навыки. С этим поможет автоинструктор.

Можно найти инструктора в автошколе, но многие начинающие водители предпочитают выбирать частного инструктора. Такой вариант особенно подходит для людей, имеющих высокую занятость и недостаток свободного времени.

Как найти частного инструктора?

В крупных городах найти наставника не так сложно. Гораздо сложнее найти действительно достойного преподавателя. Многие профессиональные инструкторы оставляют свои объявления в газетах, на онлайн-досках объявлений. Также существуют специальные ресурсы, где можно найти профессионала. Например, сайт «Level App» https://levelapp.today/ позволяет выполнить поиск инструктора почти по всей России.

Найти хорошего наставника можно и по знакомству. Спросите своих родственников, знакомых и коллег. Возможно, кто-то посоветует вам хорошего преподавателя. Можете прочесть отзывы на форумах.

Критерии выбора частного инструктора

Среди большого количества объявлений сложно найти объявления от настоящих профессионалов. К выбору инструктора следует подходить со всей ответственностью, ведь от него будет зависеть не только успешность сдачи экзаменов в ГИБДД, но и ваши навыки вождения. Вот основные критерии, которые нужно учитывать при выборе:

Опыт преподавания. У частного инструктора должно быть свидетельство, дающее ему право на ведение подобной деятельности. Обратите внимание, какой профессиональный опыт имеет наставник. Чем больше клиентов было у преподавателя, тем лучше. Желательно, чтобы большинству учеников удалось сдать экзамены в ГИБДД с первого раза. Методика преподавания. Опытные наставники имеют свою систему передачи знаний, которая позволяет быстро и просто усваивать учебную информацию. Продолжительность и стоимость занятий. Цена будет зависеть от времени обучения. Обычно академический час составляет 45 минут. Более низкая цена устанавливается в утренние часы в будние дни. Иногда цена на услуги инструктора возрастает в связи с увеличением цен на топливо. Обсудить все денежные вопросы нужно на первой встрече с наставником, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений. Марка, год выпуска, техническое состояние автомобиля. Обучение должно происходить на технически исправном автомобиле. От технического состояния авто зависит удобство управления транспортным средством и безопасность пассажиров. Выяснить этот момент следует до первого урока. Проверьте водительское кресло, возможности рулевой колонки, зеркала заднего вида. Все должно быть в хорошем состоянии. Коробка передач. Лучше обучаться на МКПП, в этом случае вы сможете ездить как на механике, так и на авто с АКПП. Возраст автоинструктора. В большинстве случаев этот критерий не имеет значения. Но люди в возрасте, которые проходят обучение, могут неловко чувствовать себя рядом с молодыми наставниками. Необходимые документы. Это свидетельство, разрешающее инструктору свою деятельность, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, диагностическая карта и регистрационные данные на автомобиль, страховка ОСАГО. Общение. Вам должно быть комфортно находиться рядом с наставником. Профессионалы любят свою работу, они вежливо общаются с учениками, тактично указывают на ошибки, помогают разобраться со сложными ситуациями на дороге. Если вам некомфортно работать с человеком, лучше поискать другого наставника.

Обучение вождению является длительным и сложным процессом. На дороге могут возникать разные ситуации. Если вы выберете хорошего частного инструктора, то сможете без проблем получить права и стать уверенным в себе водителем.