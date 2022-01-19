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На рынке РФ прекращены продажи самой дешевой версии кроссовера Renault Duster

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Речь идет о комплектации Access, которая была самой доступной версией Дастера.

На отсутствие в прайсах Renault Duster исполнения Access обратил внимание портал Wroom.ru. Так, в следующей комплектации модель стоит дороже на 110 тыс. рублей.

Access предлагалась за 1 037 000 рублей и оснащалась 114-сильным двигателем объемом 1,6 литра.

В качестве трансмиссии была пятискоростная механика, работающая с переднеприводной системой. Следующая комплектация Duster — Life предлагается за 1 147 000 рублей, и в ней есть кондиционер, аудиосистема и рейлинги на крыше.

renault Renault Duster
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