На рынке РФ прекращены продажи самой дешевой версии кроссовера Renault Duster

Речь идет о комплектации Access, которая была самой доступной версией Дастера.

На отсутствие в прайсах Renault Duster исполнения Access обратил внимание портал Wroom.ru. Так, в следующей комплектации модель стоит дороже на 110 тыс. рублей.

Access предлагалась за 1 037 000 рублей и оснащалась 114-сильным двигателем объемом 1,6 литра.

В качестве трансмиссии была пятискоростная механика, работающая с переднеприводной системой. Следующая комплектация Duster — Life предлагается за 1 147 000 рублей, и в ней есть кондиционер, аудиосистема и рейлинги на крыше.