Автомобильные компании продолжают увеличивать цены на модельный ряд, представленный в стране.

С начала года уже много брендов переписали прайсы на авто, а недавно цены на свои кроссоверы подняла и китайская Chery.

Три кроссовера от Chery подорожали на рынке РФ на 20 тыс. рублей в январе 2022 года.

В процентном выражении стоимость в зависимости от модели и комплектации выросла на 1,1-1,6%.

Прежние ценники остались у Tiggo 8 Pro, Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro в исполнении Luxury, причем у Tiggo 8 не подорожала только версия с 2,0-литровым двигателем.