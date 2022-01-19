Главная » Новости

Три кроссовера от Chery подорожали на рынке РФ на 20 тыс. рублей в январе 2022 года

Просмотров 28 Опубликовано Обновлено

Автомобильные компании продолжают увеличивать цены на модельный ряд, представленный в стране.

С начала года уже много брендов переписали прайсы на авто, а недавно цены на свои кроссоверы подняла и китайская Chery.

Три кроссовера от Chery подорожали на рынке РФ на 20 тыс. рублей в январе 2022 года.

В процентном выражении стоимость в зависимости от модели и комплектации выросла на 1,1-1,6%.

Прежние ценники остались у Tiggo 8 Pro, Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro в исполнении Luxury, причем у Tiggo 8 не подорожала только версия с 2,0-литровым двигателем.

chery
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО