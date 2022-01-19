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Автозавод УАЗ возобновил производство своих автомобилей

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Предприятие не выпускало свои автомобили на период новогодних каникул.

Автозавод УАЗ возобновил производство своих автомобилей, и как отметили в пресс-службе предприятия отгрузки автомобилей в период простоя осуществились по плану.

Стоит отметить, что в прошлом году с конвейера предприятия сошло 41 442 автомобиля, а этот показатель оказался на 16,7% больше, чем в 2020 году.

Внедорожник УАЗ Патриот остается самым популярным среди моделей УАЗа. В общем объеме производства он занимает 10% доли или 15 346 выпущенных экземпляров в прошлом году.

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