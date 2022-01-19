Компания Toyota показала на тизере новый большой внедорожник Toyota Sequoia

Японская компания начала тизерную кампанию, анонсируя скорую премьеру нового большого внедорожника, который планируется представить в этом году.

Дату презентации пока не озвучивают. Компания Toyota показала на тизере новый большой внедорожник, название которого пока не раскрывают, но судя по изображению речь идет о Toyota Sequoia нового поколения.

Предполагается, что в новом поколении полноразмерный внедорожник технически будет повторять актуальный Tundra.

В моторной гамме ожидается 3,4-литровый турбомотор мощностью 394 л.с., работающий в паре с 9-скоростным автоматом. Также будет и гибридная установка на базе бензинового V6. Суммарная отдача составит 443 л.с.