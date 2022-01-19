Пикап Dongfeng Rich 6 на основе Nissan Navara сертифицирован на рынке РФ

На российском рынке во второй половине года планируется начать продажи нового китайского пикапа.

Речь идет о модели Dongfeng Rich 6, созданной на основе пикапа Nissan Navara. Эта новинка уже появилась в базе Росстандарта.

Благодаря ОТТС, который, напомним, позволяет компаниям начать продажи авто в стране, стали известны и российские спецификации модели.

В нашей стране Dongfeng Rich 6 предложат с единственным дизельным мотором объемом 2,5 литра. Его мощность составит 136 л.с., а работать он будет в паре с 5-скоростной механикой и полноприводной системой.

Напомним, пикап Dongfeng Rich 6 является копией Nissan Navara, а поставлять его в Россию планируют с завода Zhengzhou Nissan Automobile в Чжэнчжоу. Длина грузовичка составляет 5,29 метра.

Для него будут доступны дисковые передние и барабанные задние тормоза, кондиционер, климат-контроль, а также колесные диски на 16 дюймов. Что касается грузоподъемности, то она составит 490 кг.