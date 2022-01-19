УАЗ Пикап стал самым покупаемым пикапом на рынке России за 2021 год

В прошлом году продажи новых автомобилей в целом выросли и составили 10 014 ед.

Самым покупаемым пикапом на рынке России за 2021 год стал УАЗ Пикап, который был продан в количестве 3006 ед.

На втором месте, как сообщает сервис «Банкавто», оказался японский пикап Toyota Hilux, который в отличие от российской модели показал рост продаж на 15% до 2 968 ед.

Mitsubishi L200 стал третьим по объему продаж с показателем 2 355 шт., что в 1,5 раза больше.

В прошлом году наблюдался и повышенный спрос на модели китайских марок, а именно GWM Wingle 7, GWM Poer, а на шестом месте списка еще находится Isuzu D-Max.