Hyundai, Kia и Toyota стали самыми угоняемыми автомобилями за 2021 год

Аналитики «Страхового Дома ВСК» опубликовали свой отчет по угонам автомобилей за прошлый год.

Согласно этим данным, число автоугонов в 2021 году снизилось на 57%.

Среди марок авто чаще пользовались спросом у угонщиков автомобили Hyundai, Kia и Toyota, которые и стали самыми угоняемыми автомобилями за 2021 год.

Среди моделей бренда Hyundai чаще угоняли Santa Fe, Creta и Solaris. Если говорить об автомобилях Kia и Toyota, то среди них угоняли Rio и Rio X-Line, Sportage, а также Land Cruiser Prado и Camry.

Наименьшее число автоугонов было зафиксировано среди автомобилей брендов Mazda и Peugeot. Лидерами по числу краж остаются Москва и Санкт-Петербург.