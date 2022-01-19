В пресс-службе Госуслуг рассказали о нововведениях, которые произойдут в этом году.

В частности, «Госуслуги» начнут сообщать владельцам об отзывных кампаниях по их автомобилям. В прошлом году появлялась такая информация, но теперь об этом рассказали в ведомстве, опубликовав сообщение.

«Информирование владельцев транспортных средств посредством проактивного сервиса на портале госуслуг о необходимости прохождения отзывной кампании также запланировано на 2022 год», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого данные планируется передавать и в Систему электронных паспортов, организациям, включая страховые компании, рассказали в Росстандарте.