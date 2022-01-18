Подписка на автомобиль: преимущества, как происходит оформление документов и другие нюансы

Чтобы расширить рынок сбыта автомобилей, производители и дилеры постоянно совершенствуют методы продажи и аренды. Цель – возможность предложить машину каждому клиенту, независимо от уровня его доходов.

Сегодня не обязательно копить на машину много лет – её можно взять в кредит или оформить аренду. Кроме того, недавно появилась новая для России услуга – авто по подписке. Этот сервис действует с 2016 года, и продолжает стремительно охватывать все больше стран. Темпы роста на сегодня составляют около 71% в год. По мнению экспертов, к 2025 году в Европе и США по подписке будут предлагаться не меньше 16 миллионов автомобилей. Из них не меньше 20% (каждый пятый) будут новыми, только с завода и без проката. Что же это за вид проката и чем он отличается от аренды?

Особенности сервиса «автомобиль по подписке

Данная технология предполагает, что клиент пользуется автомобилем, имея при этом возможность регулярно менять машину на новую. Для начала аренды следует:

заключить договор с поставщиком сервиса;

оплатить регистрацию;

своевременно вносить ежемесячные взносы.

Сервисная служба предлагает несколько тарифных планов, согласно которым выбирается класс предлагаемого авто. Оформить подписку может любой совершеннолетний (старше 21 года) гражданин РФ, имеющий стаж вождения в категории «В» не менее 1 года. В течение нескольких дней после оформления вы получите адрес, по которому находится готовая к эксплуатации машина.

При этом сервис берет на себя оплату:

страховых взносов КАСКО и ОСАГО;

транспортного налога;

планового техобслуживания;

услуг в случае, если на дороге возникнут технические проблемы;

предоставления подменного авто на время ремонта или техобслуживания;

сезонной замены резины.

Отличия подписки от обычной аренды

Главное отличие и преимущество подписки – простота оформления и удобство использования. Рассмотреть особенности такого сервиса можно на примере услуги «подписка на автомобиль» от компании «СберАвто». Оформить подписку можно не в офисе, а онлайн или в мобильном приложении.

Ориентировочная величина ежемесячного платежа – 1,7-2,2% от розничной стоимости машины. Подписка оформляется на разные сроки (от полугода до 3 лет), прекратить пользоваться услугой можно в любой момент (некоторые операторы в этом случае предусматривают оплату неустойки).

Стоимость подписки (из расчёта на 3 года) обойдется на 5-10% ниже, чем покупка и обслуживание машины того же класса (при условии её продажи через 3 года). Но самое главное, что сервис предлагает выбор из различных моделей, а также замену автомобиля после окончания подписки на совершенно новый.

При выборе тарифного плана будущий владелец должен определить, на какой пробег (в сутки, в месяц, за год) он рассчитывает. В случае превышения пробега за лишний километраж придётся доплатить.

Сервис подойдет тем, кто ценит удобство, но не хочет обрастать вещами. Именно эта черта отличает «миллениалов» – родившихся между 1980 и 2000 годами.