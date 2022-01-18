Электрические мясорубки Moulinex — разнообразный функционал и интересный дизайн

Производитель постоянно обновляет и расширяет модельный ряд своей продукции. Поэтому каждый покупатель сможет выбрать себе технику по нужной цене, функциональности и комплектации. Мясорубка Moulinex также улучшается и дорабатывается, чтобы соответствовать современным требованиям. В ассортименте есть простые модели и технически сложные устройства с большим набором опций.
Как выбрать подходящую модель
Чтобы выбрать и купить мясорубку Мулинекс, нужно определиться, какой функционал вам нужен, а какие опции не обязательны. Если техника будет использоваться нечасто и только для приготовления фарша, то нет необходимости переплачивать за расширенные возможности.
В бытовых моделях заложен следующий функционал:
- перемалывание мясного или рыбного фарша;
- изготовление колбас;
- нарезка (терка) овощей и фруктов;
- отжим соков из фруктов и овощей.
Практически все современные мясорубки Moulinex оснащены функцией реверса, что дает возможность перемалывать любое мясо. Дополнительные насадки и приспособления нужны, чтобы придать обрабатываемым продуктам нужную форму (нарезать дольками, кубиками и т.д.)
При выборе нужно учитывать, что стоимость зависит от многих факторов:
- мощности двигателя;
- материала корпуса и элементов;
- количества дополнительных аксессуаров;
- наличия защиты, реверса и пр.
Производитель закладывает мощность от 400-700 до 1600-2500 Вт. От этого показателя зависит максимальный объем перерабатываемых продуктов и скорость обработки. Дополнительные насадки расширяют функционал техники. Мясорубка Мулинекс с функцией отжима сока оборудована деталями, на которые не воздействуют кислоты и влага.
Технические и конструктивные особенности
Даже бюджетные модели Мулинекс отличаются высоким качеством сборки, потребляют мало энергии, практически бесшумным и характеризуются длительным операционным циклом. В производстве используются надежные и экологически чистые материалы. Мясорубки просты в управлении. Их использование будет комфортным даже для людей, кто плохо разбирается в технике.
Некоторые модели с расширенным функционалом легко заменяют кухонный комбайн. Они не только мелят, но шинкуют продукты, нарезают их соломкой, кружочками, дольками, делают муку и отжимают сок. Насадка для томата работает по принципу пресса, с ее помощью легко сделать сок из любых овощей и фруктов.
Благодаря простоте конструкции и компактности упрощается использование и обслуживание устройства. Внутри мясорубка устроена по старому механическому прототипу, поэтому и уход за ней такой же. Все детали легко раскручиваются, моются и собираются. Использовать жесткие губки, абразивные чистящие средства не рекомендуется. Также нельзя мыть детали в посудомоечной машине. Важно, что вода не попадала на основной блок. Корпус лучше протереть влажной губкой.