Электрические мясорубки Moulinex — разнообразный функционал и интересный дизайн

Производитель постоянно обновляет и расширяет модельный ряд своей продукции. Поэтому каждый покупатель сможет выбрать себе технику по нужной цене, функциональности и комплектации. Мясорубка Moulinex также улучшается и дорабатывается, чтобы соответствовать современным требованиям. В ассортименте есть простые модели и технически сложные устройства с большим набором опций.

Как выбрать подходящую модель

Чтобы выбрать и купить мясорубку Мулинекс, нужно определиться, какой функционал вам нужен, а какие опции не обязательны. Если техника будет использоваться нечасто и только для приготовления фарша, то нет необходимости переплачивать за расширенные возможности.

В бытовых моделях заложен следующий функционал:

перемалывание мясного или рыбного фарша;

изготовление колбас;

нарезка (терка) овощей и фруктов;

отжим соков из фруктов и овощей.

Практически все современные мясорубки Moulinex оснащены функцией реверса, что дает возможность перемалывать любое мясо. Дополнительные насадки и приспособления нужны, чтобы придать обрабатываемым продуктам нужную форму (нарезать дольками, кубиками и т.д.)

При выборе нужно учитывать, что стоимость зависит от многих факторов:

мощности двигателя;

материала корпуса и элементов;

количества дополнительных аксессуаров;

наличия защиты, реверса и пр.

Производитель закладывает мощность от 400-700 до 1600-2500 Вт. От этого показателя зависит максимальный объем перерабатываемых продуктов и скорость обработки. Дополнительные насадки расширяют функционал техники. Мясорубка Мулинекс с функцией отжима сока оборудована деталями, на которые не воздействуют кислоты и влага.

Технические и конструктивные особенности

Даже бюджетные модели Мулинекс отличаются высоким качеством сборки, потребляют мало энергии, практически бесшумным и характеризуются длительным операционным циклом. В производстве используются надежные и экологически чистые материалы. Мясорубки просты в управлении. Их использование будет комфортным даже для людей, кто плохо разбирается в технике.

Некоторые модели с расширенным функционалом легко заменяют кухонный комбайн. Они не только мелят, но шинкуют продукты, нарезают их соломкой, кружочками, дольками, делают муку и отжимают сок. Насадка для томата работает по принципу пресса, с ее помощью легко сделать сок из любых овощей и фруктов.

Благодаря простоте конструкции и компактности упрощается использование и обслуживание устройства. Внутри мясорубка устроена по старому механическому прототипу, поэтому и уход за ней такой же. Все детали легко раскручиваются, моются и собираются. Использовать жесткие губки, абразивные чистящие средства не рекомендуется. Также нельзя мыть детали в посудомоечной машине. Важно, что вода не попадала на основной блок. Корпус лучше протереть влажной губкой.