Водителям в РФ рассказали, как часто нужно менять масло в двигателе автомобиля

Автопроизводитель в зависимости от модели может устанавливать сроки замены масла как на каждые 15 тыс. км пробега, так и на 25 тыс. км.

Но всегда нужно учитывать, где и как эксплуатируется автомобиль, и менять масло в двигателе исходя из этого.

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал «РГ», как часто нужно менять моторное масло.

По словам эксперта, если транспортное средство используется в крупном городе или на бездорожье, то стоит масло менять чаще чем заявлено производителем. Примерно километраж замены масла нужно уменьшить в 1,5 раза.

Если двигатель турбированный, то тут масло стоит менять каждые 6-7 тыс. км. пробега.

Причем эксперт отметил, что привязывать замену масла к сезону сейчас не стоит, так как уже давно существуют масла, которые разработаны как для эксплуатации зимой, так и летом.