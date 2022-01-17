Гражданам РФ назвали достойные автомобили с пробегом по цене 500 тыс. рублей

Дефицит на рынке всегда диктовал свои условия, в 2021 году с нехваткой комплектующих столкнулись все автопроизводители, и это привело к росту цен на машины, и наглому поведению дилерских центров.

Те, кто хотел приобрести новый автомобиль и не смог этого сделать в дилерском центре, обратили свой взор на вторичный рынок.

На нем достойные экземпляры очень быстро разобрали, а через пару месяцев на вторичном рынке не осталось достойных экземпляров и вторичный рынок вслед за новыми авто начал дорожать.

Сейчас очень сложно выбрать нормальную машину до 500 тыс. рублей, но «Российская газета» постаралась это сделать.

Журналисты издания провели мониторинг рынка и выбрали достойные модели по цене около 500 тыс. рублей.

Выбирались «легковушки» возрастом до 10 лет с пробегом не более 100-120 тыс. км, подтвержденной сервисной историей и юридической частотой.

Также обращалось внимание на количество собственников — не более двух. Исходя их всех параметров выбор пал на модели Datsun и Renault.

Первые можно найти в хорошем состоянии и с пробегом от 40 до 80 тыс. км.

Renault Logan и Sandero 2012–2016 года выпуска. В пределах 500 тыс. рублей предлагаются варианты 2012–2016 года выпуска с пробегом 60–100 тыс. км.

Также можно найти Nissan Almera 2013–2017 года выпуска с 1,6-литровым агрегатом и пробегом около 100 тыс. км.

На российском рынке в заданном ценовом сегменте также встречаются неплохие варианты Chevrolet Aveo, Lacetti, Cobalt, Skoda Fabia, Opel Corsa, Renault Megan, Peugeot 308, Citroen C4 и Opel Astra.