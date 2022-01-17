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Автоэксперты перечислили ТОП-4 кроссоверов по цене новой Lada Granta Cross

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Lada Granta Cross на российском рынке продается по цене 800 тыс. рублей, но если будут наценки, то цена автомобиля увеличится почти до 1 млн рублей.

Эксперты в качестве альтернативы за эти деньги предлагают рассмотреть вариант на вторичном рынке, сообщая, что за 1 млн рублей можно купить достойный кроссовер с пробегом.

Лучшим среди представленных на рынке подержанных машин кроссовером назвали Renault Duster. За 900 тыс. рублей можно найти экземпляр 2017–2018 года выпуска с пробегом около 60 тыс. км.

Чаще всего в таких границах будут предлагаться кроссоверы с 1,6-литровым 114-сильным ДВС. При этом с 2,0-литровой установкой экземпляры чаще имеют большие пробеги, да и за указанную сумму это будут варианты на 1-2 года старше.

Еще рекомендуют эксперты журнала «За рулем» присмотреться к Mitsubishi Outlander XL. За сумму около 1 млн рублей на рынке предлагаются 10-летние экземпляры с пробегом 170-200 тыс. км.

Под капотом таких авто могут быть 2.0, 2.4 и 3.0-литровые установки, которые названы надежными. Также в списке рекомендуемых к покупке в указанной ценовой категории оказался кроссовер Toyota RAV4 2007 – 2008 года с пробегом 250 тыс. км.

Также эксперты предлагают купить по цене новой Lada Granta Cross кроссовер Skoda Yeti 2012 – 2013 года с пробегом 150–160 тысяч.

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