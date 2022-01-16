Аренда автомобилей

Необходимость взять автомобиль в аренду в Ровно может возникнуть по многим причинам, и условия у арендодателей бывают разные, но в любом случае главными факторами при прокате автомобиля – должно быть удобство оформления, хорошее состояние автопарка и наличие страховок, которые покроют возможные риски с автомобилем и пассажирами.

Главной задачей компании является быстрое и максимально комфортное для клиента оформление аренды автомобиля в Ровно и предоставление здесь клиенту действительно исправного и аккуратного транспортного средства для использования его в своих нуждах.

Что значит аренда машины в Ровно для клиентов

Клиент звонит или выбирает online, узнает возможна ли оренда автомобилей в Ровно на интересующие даты. Менеджер быстро предложит Вам оптимальные варианты. Перед тем как забронировать авто сбросят договор аренды для ознакомления — для того чтобы во время оформления не нужно было тратить время на изучение документа, а менеджер мог дать разъяснения к вопросам, которые могут возникнуть заранее.

Клиент забирает чистое, абсолютно исправное и опрятное авто, которое доступно для оренды в одном из трех пунктов выдачи в Ровно, или заказывает доставку транспортного средства по указанному адресу или даже в другой город. При передаче транспортного средства он заправлен в полное и полностью готов к эксплуатации.

Что получают клиенты компании

Удовлетворенный клиент намного важнее крупного рекламного бюджета, поэтому вся работа нацелена на то, чтобы он остался довольным услугой и рекомендовал всем и повторно обращался, поэтому важно:

Исправный, чистый и опрятный автомобиль с полным баком горючего.

Быстрое и комфортное оформление.

Поддержку в любых дорожных ситуациях.

Все опасности покрыты страховой компанией.

Лояльная цена за пользование услугами.

Дополнительные услуги – детские кресла, видеорегистраторы, gps навигаторы.

При передаче авто в пользование, вместе с менеджером проводится осмотр, фото — видео фиксация состояния и заполнение акта осмотра и фиксация недостатков автомобиля. Это очень важный этап аренды автомобиля как для клиента, так и для компании – потому как все повреждения, даже царапину на бампере, компенсирует страховая компания, а клиент абсолютно прозрачно и быстро понимает состояние авто перед началом эксплуатации и просто наслаждается свободой передвижения, не переживая за детали. связаны с процедурой.