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Готовим RENAULT к зиме

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Зима — сложная пора и для людей, и для автомобилей. Низкие температуры и снег значительно усложняют управляемость. Чтобы не попасть в опасную ситуацию на дороге, нужно наперед подготовить свой Renault к изменению погоды. В этой статье мы расскажем как это сделать.

Этапы подготовки автомобиля к зиме

Рекомендуем в зимний период всегда возить с собой следующие инструменты: скребок со щеткой для очистки снега, лопату, буксировочный трос, канистру с топливом, фонарик, провода для прикуривания, водоотталкивающий аэрозоль WD-40 и т.п. Также произведите следующие работы:

  1. Заменить шины на зимние
    С наступлением холодов в автомобиле нужно заменить шины на зимние. Если на них будут трещины, сломанные шипы, потертости, то стоит задуматься о покупке новых.
  2. Зарядите аккумулятор
    В холода на батарею идут большие нагрузки, поэтому нужно обязательно проверить количество электролита, провода, клеммы. Если аккумулятору более 3 лет, заряжать его нужно каждый год. Полностью заряженный аккумулятор хорошо будет работать даже в самые сильные морозы.
  3. Замените моторное масло (при необходимости)
    Отработавшее моторное масло может загустеть и усложнить работу двигателя. Для замены используйте качественное масло.
  4. Проверьте стеклоочистители
    Замените дворники на новые и залейте незамерзающую жидкость в бачок омывателя.
  5. Проверьте каждую деталь тормозной системы
    Тормозная система должна быть исправной в любое время года, особенно зимнее.
  6. Обработайте замки и уплотнители водоотталкивающей жидкостью и силиконовой смазкой
    Таким образом вы будете легко попадать в салон авто даже в самый сильный мороз.
  7. Проверьте систему отопления
    В салоне должно быть тепло, поэтому о работоспособности системы обогрева нужно позаботиться до наступления морозов.
  8. Обработайте кузов антикоррозионными средства
    Это позволит защитить его от возникновения ржавчины.
  9. Постелите резиновые коврики с высокими бортиками
    Бортики будут защищать от скапливания воды под ногами пассажиров, и их легко можно очистить.

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