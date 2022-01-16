Ассенизаторы — специальная очистительная техника

Очистка жидких невоспламеняющихся отходов из канализации, отстойников, выгребных ям, септиков требует использования специализированной техники — вакуумных машин. К этой категории относятся ассенизаторы. Машины предназначены для откачки и транспортировки отходов к месту утилизации. Техника востребована как в сельской местности, дачных поселках, так и на производственных и частных объектах, в местах с отсутствием централизованной системы водоотведения.
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Конструктивные особенности ассенизаторов
Современные ассенизаторы имеют конструкцию, включающую следующие элементы:
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базовый автомобиль;
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цистерну (накопительную емкость);
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всасывающий шланг (рукав);
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вакуумный насос;
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трубопровод;
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сигнально-предохранительную автоматику.
Агрегатирование ассенизаторской машины может выполняться на автомобильном шасси или прицепе (автомобильном, тракторном). Принцип действия ассенизатора заключается в создании разрежения (вакуума) в цистерне. По всасывающему шлангу отходы подаются в накопительную емкость. Сигнально-предохранительное устройство после достижения максимально допустимого уровня прерывает процесс откачки, издавая звуковой сигнал. Удаление жидких отходов из цистерны происходит самотеком или с помощью насоса в режиме реверса.
Технические характеристики ассенизаторов
Каждая из машин имеет индивидуальные параметры: максимальная грузоподъемность, мощность двигателя, габаритные размеры и тип топлива.
При выборе ассенизатора также следует учитывать:
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внутренний объем (емкость) цистерны;
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время, требуемое для полной закачки отходов;
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максимальная глубина откачки (ямы);
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производительность насоса (м3/час);
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рабочее давление в накопительной емкости.
Объем цистерны ассенизаторской машины может составлять от 2 до 13 м3 жидких отходов, в некоторых видах техники — до 16 м3 и более. В зависимости от поставленных задач, различают несколько типов агрегатов.
Малогабаритные ассенизаторы, с объемом резервуара до 4 м3. Применяют для откачки отходов в частном секторе, а также очистки коммуникаций после прорыва. Промышленные мощные модели с емкостью цистерны от 5 м3. Автомобили востребованы при очистке скважин и строительных конструкций.
Преимущества и критерии выбора ассенизаторов
Покупка ассенизаторских машин выгодна, благодаря следующим преимуществам техники:
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простота конструкции;
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удобство применения;
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надежность работы насоса, обеспечивающая бесперебойное функционирование агрегата;
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высокие эксплуатационные качества машины;
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возможность работы при низких и высоких температурах воздуха.
Перед приобретением ассенизатора необходимо обратить внимание на следующие характеристики машины: объем накопительного резервуара, глубину всасывания, продолжительность заполнения цистерны и производительность насоса. На выбор объема цистерны влияет характер выполняемых задач и категория клиентов.