Ассенизаторы — специальная очистительная техника

Очистка жидких невоспламеняющихся отходов из канализации, отстойников, выгребных ям, септиков требует использования специализированной техники — вакуумных машин. К этой категории относятся ассенизаторы. Машины предназначены для откачки и транспортировки отходов к месту утилизации. Техника востребована как в сельской местности, дачных поселках, так и на производственных и частных объектах, в местах с отсутствием централизованной системы водоотведения.

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Конструктивные особенности ассенизаторов

Современные ассенизаторы имеют конструкцию, включающую следующие элементы:

базовый автомобиль;

цистерну (накопительную емкость);

всасывающий шланг (рукав);

вакуумный насос;

трубопровод;

сигнально-предохранительную автоматику.

Агрегатирование ассенизаторской машины может выполняться на автомобильном шасси или прицепе (автомобильном, тракторном). Принцип действия ассенизатора заключается в создании разрежения (вакуума) в цистерне. По всасывающему шлангу отходы подаются в накопительную емкость. Сигнально-предохранительное устройство после достижения максимально допустимого уровня прерывает процесс откачки, издавая звуковой сигнал. Удаление жидких отходов из цистерны происходит самотеком или с помощью насоса в режиме реверса.

Технические характеристики ассенизаторов

Каждая из машин имеет индивидуальные параметры: максимальная грузоподъемность, мощность двигателя, габаритные размеры и тип топлива.

При выборе ассенизатора также следует учитывать:

внутренний объем (емкость) цистерны;

время, требуемое для полной закачки отходов;

максимальная глубина откачки (ямы);

производительность насоса (м3/час);

рабочее давление в накопительной емкости.

Объем цистерны ассенизаторской машины может составлять от 2 до 13 м3 жидких отходов, в некоторых видах техники — до 16 м3 и более. В зависимости от поставленных задач, различают несколько типов агрегатов.

Малогабаритные ассенизаторы, с объемом резервуара до 4 м3. Применяют для откачки отходов в частном секторе, а также очистки коммуникаций после прорыва. Промышленные мощные модели с емкостью цистерны от 5 м3. Автомобили востребованы при очистке скважин и строительных конструкций.

Преимущества и критерии выбора ассенизаторов

Покупка ассенизаторских машин выгодна, благодаря следующим преимуществам техники:

простота конструкции;

удобство применения;

надежность работы насоса, обеспечивающая бесперебойное функционирование агрегата;

высокие эксплуатационные качества машины;

возможность работы при низких и высоких температурах воздуха.

Перед приобретением ассенизатора необходимо обратить внимание на следующие характеристики машины: объем накопительного резервуара, глубину всасывания, продолжительность заполнения цистерны и производительность насоса. На выбор объема цистерны влияет характер выполняемых задач и категория клиентов.