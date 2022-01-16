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Автоконцерн АВТОВАЗ показал новую спецсерию LADA Niva Travel

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Новую серию внедорожника российская компания показала в рамках пресс-конференции, которую посвятили итогам прошлого года.
Так, для LADA Niva Travel создали новую специальную версию, которая уже есть у Vesta Cross, Niva Legend, Xray Cross. Речь идет об исполнении Black.

Внедорожник в черной версии создан на базе комплектации Comfort, в списке которой еще появились рейлинги.

Отличается модель черными корпусами зеркал заднего вида, черными колесными дисками, накладками на арки и бамперами.

Отличают специальную версию и шильдики, а в салоне появилась ромбовидная прострочка сидений и черный потолок. Во сколько обойдется россиянам LADA Niva Travel в исполнении Black, пока не сообщается.

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