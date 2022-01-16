Водителям в РФ перечислили способы сократить расходы на содержание автомобиля

Автомобильные эксперты дали советы водителям в РФ, как можно сэкономить при содержании автомобиля.

Как пишет «Автостат», статистика показывает, что расходы на обслуживание авто в РФ увеличиваются, при этом наблюдается падение реальных доходов граждан.

По словам директора и сооснователя международной сети автосервисов FIT SERVICE Данила Соловьева, которые приводит агентство, сэкономить можно путем отказа от обслуживания у официального дилера или отказавшись от покупки оригинальных запчастей.

Среди более простых рекомендаций, Соловьев отметил отказ от опасной или агрессивной манеры езды, ведь быстрее от этого водитель не приедет, но топлива он потратит больше. Говоря о расходе топлива, специалист рекомендует использовать качественный топливный фильтр и воздушный фильтр и вовремя менять свечи.

В свою очередь заместитель генерального директора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев говорит, что можно сэкономить на прохождении ТО, а для этого достаточно только знать, какие работы являются обязательными, а какие носят рекомендательный характер.

Еще способом экономии названо использование всесезонных шин, но он действует только при эксплуатации машины в пределах города.

Еще можно сэкономить, если менять запчасти в момент их крайнего износа. Эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев добавил, что автомобилистам необязательно поверять состояние шин авто и давление в них в специальных места, так как оценить их состояние можно и самостоятельно, зато в таком случае получится сэкономить.

А вот проверку других систем, требующих специальный знаний и навыков, лучше доверить специалистам.