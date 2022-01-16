Водителям в РФ пояснили, вредно ли оставлять автомобиль на морозе на долгое время

Автомобильные эксперты рассказали, как скажутся длительные простои автомобиля на морозе, и что можно предпринять, чтобы избежать серьезных последствий.

В первую очередь, эксперты aif.ru, говорят, что опытные водители думают об аккумуляторе. Например, в хорошем состоянии его достаточно зарядить перед длительным простоем, чтобы без проблем можно было завести машину.

Для зарядки можно использовать езду по трассе на хорошей скорости, либо просто его снять, зарядить и оставить дома.

Проблемой при нахождении машины на морозе могут стать и закисшие клапаны и форсунки, которые нужно регулярно чистить, используя бензин с моющими присадками.

Если этого не делать, то после длительного простоя будут наблюдаться проблемы с зажиганием, а двигатель начнет трястись. Не рекомендуется после длительного простоя использовать холодные старты, чтобы, например, припарковаться в другом месте.

Из-за увеличенной на фоне мороза вязкости масла повысится трение в деталях, что может спровоцировать поломку.

Еще автомобилистам не рекомендуют использовать автозапуск после длительного постоя на морозе, так как без нагрузки двигатель выделяет мало тепла, из-за чего растет расход топлива, а сама смесь сгорит не полностью и часть нагара останется в системе.

Такие же процессы возникают и в новых авто, только в них будет повышенная нагрузка на систему выхлопа, что снизит ее ресурс.

Не стоит забывать и про тормозную систему, где после поездки может образоваться конденсат, который станет причиной образования налета на барабанах и дисках.

Прежде чем покинуть машину рекомендуют прокалить тормоза, резко нажав на педаль и охладить затем движением накатом, а остановить машину лучше торможением двигателем.