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Все автомобили GAC выросли в цене на рынке РФ в январе 2022 года

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Автомобили китайской марки стали дороже до 156 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
Так, все автомобили GAC выросли в цене на 4,6-5,0% или 86,1 – 156 тыс. рублей. Меньше всех подорожал кроссовер GS5, который получил прибавку к ранним прайсам 86 100 – 98 100 рублей.

Теперь его базовая комплектация оценена в 1 745 000 рублей. Кроссовер GS8 продается по цене от 2 315 000 до 2 995 000 рублей, а сумма удорожания в январе составила 112 100 — 141 100 рублей.

Ну и автомобиль GN8 стал дороже на 136 000 – 156 000 рублей и теперь цены на него варьируются от 2 835 000 до 3 499 000 рублей.

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