Новые изменения в ПДД Украины в 2022 году, о которых надо знать

Украинское законодательство постоянно находится в состоянии реформирования и изменения. Депутаты и министры регулярно придумывают что-то новое, пытаясь подстроить законодательную базу страны под Европейский Союз и меняющиеся внутренние условия жизни людей. Особенно высокая активность и перемены традиционно наблюдаются в области ПДД.

Если раньше выдавались одни права на всю жизнь, то теперь придумали давать выпускнику автошколы Николаева или любого другого города временные права на 2 года. Через два года, при отсутствии нарушений, можно обменять их на постоянные, сроком на 30 лет. Количество знаков, формулировка правил и понятий ПДД, условия выдачи водительского удостоверения также регулярно меняются. Рассмотрим, какими «новинками» порадует закон учеников и автолюбителей уже в 2022 году.

Основные изменения в ПДД на 2022

Планируя получить права, выбирайте такие автошколы, которые держат руку на пульсе и быстро перестраивают процесс обучения под новые правила и изменения в законе. К примеру, хорошо себя зарекомендовала в этом плане николаевская автошкола «Ремиз», где обучают водителей категорий «В», «С». Здесь современный автопарк, опытные инструкторы и лекторы, хорошие классы для обучения. В таком школе ни одно изменение ПДД мимо Вас не пройдет.

Что касается основных изменений в украинском ПДД на текущий 2022 год, то они следующие:

Появилось много новых знаков. Большой блок знаков теперь касается велосипедистов, появились новые знаки, к примеру, полоса для велосипедистов, дорожка для велосипедистов и переходов и т.д. Некоторые знаки получили уточнения и изменения внешнего вида, к примеру, знак «Тоннель» теперь выглядит по-другому. Появились знаки «Диагональный пешеходный переход», «Движение с применением цепей против скольжения» и т.д.;

С 2022 года начинают выдавать водительские удостоверения нового образца. Теперь в них будет указано, на какой машине ученик сдавал экзамен – с механической коробкой передач или автоматом. Если в правах будет пометка МКПП – ездить можно будет только на механике, если АКПП – только на автомате;

Новые пометки в правах коснутся состояния здоровья водителя. Скажем, если у человека проблемы со зрением, то вполне вероятно, что у него будет пометка о том, что он имеет право ездить за рулем только в светлое время суток.

Изменений много и все они важны, ведь иначе легко попасть на штраф. Обучайтесь в достойных автошколах типа «Ремиз» и тогда Вы не упустите никаких изменений и будете готовы к активному вождению!