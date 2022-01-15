Главная » Новости

Автоэксперт Зиновьев назвал отличный кроссовер на вторичном рынке РФ за 2 млн рублей

Просмотров 41 Опубликовано Обновлено

Рост цен и дефицит заставил покупателей выбирать автомобили на вторичном рынке, причем на нем порой можно выбрать модель более высокого класса по цене нового бюджетного кроссовера.
В целом, как и на первичном рынке, при выборе подержанного авто многие рассматривают представителей SUV и сейчас за 2 млн рублей можно выбрать рестайлинговую версию Volvo XC60 первого поколения.

Эта модель от премиального производителя оказалась очень удачной и надежной.

По словам эксперта журнала «За рулем», стоимость Volvo XC60 на вторичном рынке приравнивается к цене нового кроссовера из бюджетного сегмента в максимальной комплектации.

При этом у Volvo XC60 просторный салон и высокий дорожный просвет – 230 мм, также стоит отметить и вместительный багажник 490 литров.

Автоэксперт Зиновьев назвал отличный кроссовер на вторичном рынке РФ за 2 млн рублей
Volvo XC60 встречается с 3,0 и 3,5-литровыми моторами мощностью 245 и 249 л.с., но при выборе стоит обратить внимание на 2,4-литровый турбодизель мощностью 181–215 л.с.

Этот агрегат при своевременном обслуживании может пройти свыше 350 тыс. км. Также шведская модель оснащается надежными автоматическими коробками передач.

При этом слабым местом у модели считается электроника, которая достаточно часто сбоит, при этом из строя не выходит.

Автоэксперт Зиновьев назвал отличный кроссовер на вторичном рынке РФ за 2 млн рублей

volvo Volvo XC60
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО