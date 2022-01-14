Hyundai Santa Fe и KIA Sorento возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ за 2021 год

Страховщики рассказали об автомобилях, которые угоняли в прошлом году чаще всего.

В частности, список самых угоняемых автомобилей в РФ за 2021 год опубликовали в «Ренессанс страховании», пишет «Газета.Ru».

Согласно этим данным, чаще всего в России в прошлом году угоняли модели Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, а также Kia Rio.

Эти модели оказались в тройке лидеров, поле которых в ТОП-10 расположились Mitsubishi Outlander, Hyundai Solaris и Creta, а за ними следуют Nissan Qashqai, Kia Rio X-Line, Toyota Camry и Toyota RAV4.

Отдельно страховщики заметили, что в прошлом году наблюдалась тенденция увеличения числа угонов дорогих внедорожников и премиальных автомобилей, при этом в целом число автоугонов снизилось на треть.

Кроме этого, эксперты говорят, что на фоне роста цен на авторынке, стоит ожидать и увеличения числа случаев угона.