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Модель Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером на рынке РФ за 2021 год

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Аналитики рассказали о самых востребованных на российском рынке кроссоверах за прошлый год.

Так, с результатом 68 081 реализованный экземпляр лидером в сегменте кроссоверов стала модель Hyundai Creta.

Она возглавила список самых популярных кроссоверов за 2021 год. На втором месте оказалось семейство внедорожников LADA Niva, проданное в количестве 51 242 ед.

Третий результат показал кроссовер Renault Duster. Дилеры французской марки продали 41 471 ед. В первой пятерке самых востребованных оказались еще Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были проданы в количестве 38 441 и 29 232 ед. соответственно.

В ТОП-10 еще вошли: Kia Sportage (24 969 ед.), Nissan Qashqai (20 474 ед.), Mazda CX-5 (19 828 ед.), Skoda Karoq (19 487 ед.) и Nissan X-Trail (19 010 ед.). За пределами «десятки» остались Renault Kaptur (18 889 ед.), Renault Arkana (18 246 ед.) и Kia Seltos (17 865 ед.).

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