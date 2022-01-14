Автоэксперт Ревин перечислил 6 причин, почему ДВС кроссоверов в РФ изнашиваются быстрее

Сравнение вели с условными седанами, ведь в машинах одних и тех же брендов зачастую устанавливают одинаковые силовые установки.

При этом как показывает практика, в седанах двигатель имеет ресурс больше, чем в кроссоверах. О причинах такого явления рассказал эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

Всего автоэксперт назвал шесть причин, среди которых самой очевидной является масса машины. Кроссовер тяжелее, а значит и нагрузка на двигатель больше.

Вторая причина кроется и в трансмиссии, на которую также идет повышенная нагрузка, возникающая в том числе и из-за аэродинамики в силу типа кузова, а также той же массы. Условия эксплуатации тоже являются разными для седана и кроссовера, ведь владельцы седана вряд ли рискнут испытать автомобиль на бездорожье.

Ну и еще одной причиной, по которой ДВС кроссоверов в РФ изнашиваются быстрее назвали нештатную защиту картера, которая является причиной худшего охлаждения двигателя, из-за чего ДВС работает при повышенных температурах, а это снижает его ресурс. Подобный вред несут и сетки на радиаторе или в прорези бампера.