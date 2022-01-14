АЕБ предлагает повысить планку налога на роскошь для автомашин в РФ до 6 млн рублей

Тему повышения планки налога на роскошь поднимали уже не раз, ведь установлен показатель в 3 млн рублей был еще в 2014 году, а за это время автомобили существенно прибавили в цене.

В результате в списке облагаемых повышенным налогом на роскошь автомобилей, появилось немало моделей, которые относятся к бюджетному сегменту.

Недавно предложение повысить планку налога на роскошь для автомашин в РФ поступило от заместителя главы комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева.

По его словам, в России нужно повышать планку до 6 млн рублей.

«Если говорить про налог на роскошь и предельные цены — конечно, он давно не пересматривался. За это время серьезно цены выросли. Минимум в два раза нужно индексировать этот уровень», — говорит Алексей Калицев.

Ранее в России предложили изменить правила начисления налога, повысив нижнюю планку стоимости авто, однако оно было отклонено.

Между тем, журналисты портала Autonews проверяли, какие модели попадут в список в 2022 году, и выяснили, что среди них будет как минимум девять массовых моделей.

Среди таких оказались Skoda Kodiaq (в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout), Toyota Fortuner (2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

Кроме них в списке могут оказаться и другие популярные модели, например, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade и Kia Sorento.