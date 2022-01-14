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Весь модельный ряд Mazda подорожал в России в январе 2022 года

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Автомобили марки Mazda как и многие другие машины подорожали в январе.

Модельный ряд Mazda сейчас представлен в России седаном и двумя кроссоверами, которые теперь продаются по цене на 0,84-1,08% дороже.

В денежном выражении сумма прибавки составила 18-41 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Теперь стоимость Mazda 6 стартует от 1 843 000 рублей.

Эта модель стала дороже на 18-28 тыс. рублей. Кроссовер CX-5 продается по цене на 18-32 тыс. рублей дороже, а CX-9 – на 32-41 тыс. рублей.

Стоимость этих моделей стартует от 1 919 000 и 3 310 000 рублей.

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