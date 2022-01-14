Компания Hyundai представит на рынке РФ 5 автомобильных новинок в 2022 году

В 2022 году корейская автокомпания на российский рынок выведет пять новых моделей.

О всех предстоящих моделях рассказали в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ». Самой первой новинкой на нашем рынке окажется минивэн Staria, который пришел на смену H1, и в отличие от предшественника новый минивэн получил широкие возможности конфигурации салона.

Hyundai Staria будет предлагаться с 2,2-литровым турбодизелем или 3,5-литровым бензиновым V6.

Для первого предложат механическую и автоматическую трансмиссию, а для бензинового агрегата будет доступна только автоматическая коробка передач.

Второй моделью станет спортивная версия кроссовера Tucson линейки N Line. У этой модели будет другой обвес, но технически она не будет отличаться от классических комплектаций.

Также серия N Line на российском рынке доберется до Creta.

В середине года стоит ожидать электрокар Ioniq 5. Для россиян предложат версии Standard Range и Long Range с классическим и полным приводом.

Ближе к концу 2022 года в дилерских центрах появится обновленный кроссовер Palisade, который еще официально не представлен, и про него представительство ничего рассказывать не стало.

Genesis в РФ привезет флагманский седан G90 нового поколения, который будут предлагать с 3,5-литровым 380-сильным бензиновым мотором.

Премиальный седан получил полноуправляемое шасси и адаптивную подвеску.